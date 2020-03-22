Пласидо Доминго подхватил коронавирус

Известный оперный певец Пласидо Доминго признался, что врачи диагностировали у него коронавирус. Сейчас исполнитель вместе с членами семьи находится в самоизоляции.

«Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19 — коронавирус. Моя семья и я находимся в самоизоляции, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения», — написал Доминго в Facebook.

Он рассказал, что обратился к врачам, когда начал кашлять и замечать симптомы лихорадки. Проведенный тест подтвердил инфекцию. Сейчас певец чувствует себя хорошо. Он попросил всех людей быть предельно осторожными и следовать основным правилам профилактики.

В качестве мер он назвал частое мытье рук и соблюдение дистанции при встрече с другими гражданами. Певец призвал оставаться дома и делать все возможное, чтобы остановить распространение инфекции.

«Вместе мы можем бороться с этим вирусом и остановить нынешний мировой кризис. Мы можем надеяться, что очень скоро вернемся к нашей обычной повседневной жизни. Пожалуйста, следуйте указаниям вашего местного правительства, чтобы оставаться в безопасности и защищать не только себя, но и все наше сообщество», — заключил Доминго.

Сам оперный певец родом из Испании. Сейчас в этой стране насчитывается более 28,5 тысячи заразившихся. Умерли от коронавируса более 1,7 тысячи пациентов. Испанские власти 14 марта объявили режим повышенной готовности.

Всего в мире зафиксировано более 321 тысячи случаев заболевания COVID-19 и более 13,6 тысячи летальных исходов.