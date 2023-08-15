Мир 15 августа 2023, 17:28 Планы Зеленского по возвращению Крыма раскритиковали в США Экс-разведчик Шаффер счел безосновательными слова Зеленского о Крыме РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерениях вернуть Крым под свой контроль не имеют под собой оснований. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сообщил бывший разведчик армии США Тони Шаффер.

«Мне непонятно, для кого Зеленский все это говорит, для какой именно аудитории? К сожалению, подобные заявления превращают его в клоуна, потому что украинские военные не смогут подойти к Крыму даже близко. Это настоящее сумасшествие», — сказал он.

Реклама

Шаффер отметил, что у властей Украины и их западных союзников нет четкого плана действий на фронте в связи с провалом контрнаступления.

Зеленский признавался, что Украина по-прежнему хочет вернуть себе контроль над полуостровом.

Ранее политический консультант Минобороны и Государственного департамента США Эдвард Люттвак заявил, что киевскому режиму необходимо отказаться от планов по возвращению Крыма ради прекращения конфликта с Россией.