Мир 26 апреля 2023, 05:09 Планы Запада запретить экспорт в Россию назвали «самоубийством» GT: стремление сокрушить российскую экономику приведет Запад к самоубийству РИА «Новости»

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Китайская газета Global Times назвала самоубийственными планы Запада запретить экспорт в Россию почти всех товаров. По мнению автора статьи, страны зашли в тупик на почве введения антироссийских санкций.

Как отметило издание, это стремление сокрушить российскую экономику в итоге приведет Запад к самоубийству.

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«Запад, судя по всему, зашел в тупик, вводя санкции против России. Теперь он даже добивается введения самоубийственных ограничений, чтобы усилить давление, тем самым лишая мир возможности остановить кризисы и войны», — сказано в публикации.

О том, что страны G7 рассматривают вопрос запрета почти всего экспорта в Россию, сообщило японское агентство Kyodo. Позднее британская газета The Financial Times объявила, что ЕС и Япония против этого решения, которое им навязывает США.

По мнению китайского издания, «семерка» уже исчерпала все свои возможности. И в случает введения полного запрета на экспорт в Россию мир столкнется с гораздо более суровыми кризисами — энергетическим, продовольственным и экономическим — от которых пострадают абсолютно все.

Но отказ Запада от нездоровой одержимости полного сокрушения российской экономики представляется невозможным — и даже в случае полного проигрыша для всех. Автор статьи считает, что страны G7 только усилят давление на Россию с помощью различных средств.

«Но поскольку упадок американской гегемонии неизбежен, крах США и их основных союзников на Западе также будет неизбежен», — заключило издание.

Ранее сообщалось, что попытка американцев заставить союзников окончательно разорвать торговые связи с Россией обречена на провал. Опрошенные эксперты в разговоре с «360» отметили, что Япония и европейские страны всерьез опасаются ответных мер, на которые пойдет Россия.