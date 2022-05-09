Планы Запада остановить экспорт российской нефти назвали суицидом

Намерение стран Запада отказаться от поставок российских энергоносителей является экономическим суицидом. Об этом заявил обозреватель агентства Bloomberg Джулиан Ли.

По словам автора материала, одномоментный разрыв сотрудничества с Россией в энергетической сфере невыгоден для Евросоюза. Некоторые станы уже выступили против сокращения экспорта российского сырья. План рассчитан на ближайшие полгода. Он не устроил Венгрию, Хорватию и Словакию.

«Их нефтеперерабатывающие заводы были построены специально для переработки конкретной смеси сырой нефти, перекачиваемой из России. И они будут бороться, если к осени будут вынуждены искать альтернативу», — пояснил Ли.

Обозреватель отметил, что западному энергетическому сектору понадобится определенное время для адаптации к новым условиям. Перемены неизбежно приведут к снижению эффективности производства. Но не каждая страна может позволить себе резкие изменения. В итоге ситуация обернется разногласиями и угрозой целостности ЕС.

При этом эксперт заявил, что Запад все же может добиться независимости от российских газа и нефти. Для этого необходимо определить более реалистичные сроки и постепенно уменьшать объемы сырьевого экспорта.