Мир 20 июля 2023, 04:29 Планы ВСУ по разрушению Крымского моста раскрыли в Киеве Заведующий НИСИ Ижак: ВСУ хотят разрушить Крымский мост постепенно, а не одним ударом РИА «Новости»

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Украинские военные будут разрушать Крымский мост постепенно, а не одним ударом. Такую мысль в эфире украинского телеканала FRЕЕДOM высказал заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

По его мнению, ВСУ делать это будут для того, чтобы дать возможность уехать живущим в Крыму «лишним» россиянам.

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«Насколько я понимаю логику действий [украинских] военных, она заключается в том, чтобы постепенно задачей более сильных ударов не сразу разрушить Крымский мост, а позволить всем лишним, которые понаехали, уехать», — сказал украинский эксперт.

При этом, отметил Ижак, Россия пытается уберечь мост от атак украинских военных.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне прокомментировал реакцию Запада на теракт на Крымском мосту. По его словам, западные страны закрывали и будут закрывать глаза на любые преступления киевского режима, написал RT.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что примерная стоимость восстановления Крымского моста после теракта 17 июля обойдется казне в порядка 1-1,3 миллиарда рублей. Восстановить движение автомобилей по мосту в реверсивном режиме удалось в ночь на 18 июля.