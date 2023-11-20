Мир 20 ноября 2023, 09:31 Планы Великобритании по возвращению российских активов назвали фиговым листом Дипломат Беляев назвал фиговым листом попытки Британии вернуть российские активы РИА «Новости»

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Попытки Великобритании оформить возвращение арестованных российских активов — фиговый лист, которым хотят прикрыть бессовестный грабеж. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

По его словам, после начала спецоперации Великобритания одной из первых ввела односторонние ограничения в отношении российских физических лиц и организаций и начала арестовывать отечественные активы в британской юрисдикции. Стране так и не удалось выработать эффективный механизм, который позволил бы экспроприировать замороженные средства.

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«Преградой тому — неизбежные губительные последствия для реноме Великобритании как одного из крупнейших международных финансовых центров», — подчеркнул дипломат.

По его словам, попытки оформить на бумаге условия возвращения российских активов являются «фиговым листом, прикрывающим бессовестный грабеж». Власти РФ неоднократно говорили, что оставляют за собой право принимать необходимые ответные меры по нейтрализации соответствующих угроз Запада, добавил он.

Ведущие страны Евросоюза призывали не форсировать использование российских активов. Франция, Бельгия, Германия и Италия просили ЕС не торопиться с этим.