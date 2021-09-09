Планы Украины ввести санкции из-за Крымского моста посчитали признаком безумия

Планы Украины ввести новые ограничения из-за строительства моста в Крыму говорят о безумии властей. Такое мнение высказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Киев не удивляет уже своей изобретательностью. Политика нынешней украинской власти сплошь пропитана безумием <…>, что вызывает лишь сожаление», — сказал он РИА «Новости».

По его словам, пока Крым в составе РФ развивается, претворяя в жизнь масштабные инфраструктурные проекты, власти Украины из-за бессилия и злобы пытаются навредить региону.

«Все их действия — все равно что стрелять из пушки по воробьям. Шуму много, да толку никакого. Россия тем и отличается от Украины, что строит мосты, а киевские власти пытаются их разрушить», — резюмировал Гемпель.

Ранее украинское правительство предложило Совету национальной безопасности на пять лет ввести санкции против 24 юридических и шести физических лиц, которые причастны к возведению Крымского моста.

Мост из Краснодарского края в Крым — самый протяженный не только в России, но и в Европе. Его длина — 19 километров. Для автомобилистов мост открыли в мае 2018 года, пассажирское железнодорожное сообщение было запущено в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное — в июне 2020 года.