Мир 09 декабря 2023, 18:38 Планы Украины по захвату Крыма высмеяли в Госдуме Депутат Госдумы Шеремет назвал шутовством план Киева заставить РФ уйти из Крыма РИА «Новости»

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Заявление Минобороны Украины о якобы наличии неких наработок для захвата Крыма в 2024 года является не более, чем шутовством. Об этом РИА «Новости» сказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров признался, что у военных есть наработки, чтобы заставить Россию покинуть Крым в 2024 году.

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«Даже бессмысленно комментировать это шутовство киевских нацистов. Поговорка есть такая: весной составляй планы на год, а утром — планы на день. А вот для Украины ни один предсказатель и сказочник не возьмется давать прогнозы и строить планы, если он только не заканчивал шутовских западных академий», — заявил Шеремет.

Парламентарий подчеркнул, что Россия разрушит все враждебные планы и угрозы, а врагов уничтожит силой мощи и духа отечественного оружия.

Ранее Умеров также заявил, что Украина способна решать поставленные задачи на поле боя, в том числе в вопросе Крыма.

Американский сенатор Рэндал Пол отмечал, что не видит возможностей для Украины по возвращению Крыма под свой контроль.