Мир 03 марта 2023, 15:09 Планы Украины по захвату Крыма связали с выборами в США МИД России: Украина планирует военный захват Крыма ради очков на выборах для США РИА «Новости»

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Украинские власти планируют военный захват Крыма, чтобы американские политики смогли заработать очки к выборной кампании. Об этом заявили в распространенном сообщении МИД РФ об украинском кризисе.

«Киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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В МИД отметили, что ВСУ не волнуют жизни российских мирных граждан. В ведомстве напомнили, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в российском Крыму «легитимными целями» для Украины.

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Политики США, заметили в российском внешнеполитическом ведомстве, рассчитывают заработать дополнительные очки на «крымской кампании» к предстоящим выборам.

Кроме того, в министерстве обратили внимание, что диверсанты в Брянской области убили людей из натовского оружия.