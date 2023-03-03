03 марта 2023, 15:09
Планы Украины по захвату Крыма связали с выборами в США
МИД России: Украина планирует военный захват Крыма ради очков на выборах для США
Украинские власти планируют военный захват Крыма, чтобы американские политики смогли заработать очки к выборной кампании. Об этом заявили в распространенном сообщении МИД РФ об украинском кризисе.
«Киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
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В МИД отметили, что ВСУ не волнуют жизни российских мирных граждан. В ведомстве напомнили, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в российском Крыму «легитимными целями» для Украины.
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Политики США, заметили в российском внешнеполитическом ведомстве, рассчитывают заработать дополнительные очки на «крымской кампании» к предстоящим выборам.
Кроме того, в министерстве обратили внимание, что диверсанты в Брянской области убили людей из натовского оружия.
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