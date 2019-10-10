Планы Украины по Донбассу снова поменялись

«Вернем вместе с территориями» — Зеленский пообещал не бросать жителей Донбасса Подробнее

«Если в целом мы не сможем найти диалог, которого действительно не было. Если мы не сможем в „нормандском формате“, я это почувствую, просто как человек… Я это открыто скажу в „нормандском формате“. И если я почувствую, что мы действительно все готовы, потому что мы хотим, кто-то хочет в „нормандском формате“, а кто-то готов может. Если я почувствую, что все готовы что-то делать для того, чтобы прекратить войну — мы будем это делать и будем говорить о формате вывода войск и все такое, идти по этому сценарию», — заявил украинский лидер на пресс-марафоне.

По его словам, Киев будет искать иные решения, если на переговорах «почувствует, что мы не сможем никак контролировать ни выборы, ни нашу границу никоим образом».