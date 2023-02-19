Мир 19 февраля 2023, 09:15 Планы Украины отменить День Победы сочли подлостью Спикер Госдумы Володин назвал планы по отмене 9 Мая на Украине «самым подлым поступком» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Намерение украинских властей отменить празднование Дня Победы — это самый подлый поступок. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Много преступлений им совершено, но отмена Дня Победы — самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма», — отметил он.

Реклама

По словам спикера Госдумы, во время Великой Отечественной войны Россия, Украина и Белоруссия пострадали больше всех. Победа объединила народы. Этот факт не дает покоя киевским властям.

Реклама

Володин напомнил, что на Украине все начиналось с запрета говорить по-русски. Затем киевский режим снес памятники воинам-освободителям от фашистов. Вместо них установили изваяния лидеру националистов Степану Бандере, причастному к массовым убийствам Роману Шухевичу и другим «героям».

Следующими шагами стал раскол православной церкви, уничтожение родной культуры, переименование городов и улиц.

Ранее петицию с просьбой не отменять празднование Дня Победы внесли на сайт президента Украины Владимира Зеленского.