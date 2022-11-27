Мир 27 ноября 2022, 00:08 Планы Украины бойкотировать работу ПА ОБСЕ объяснили нежеланием вести переговоры Депутат Слуцкий: планы Киева бойкотировать работу ПА ОБСЕ доказывают отказ от переговоров РИА «Новости»

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Украинская делегация заявила о планах бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пока в ней представлена Россия. Эти заявления являются подтверждением того, что Киев не хочет идти на диалог, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Подхватили эстафету у поляков, отказавших главе МИД РФ Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в Лодзи. Еще одно подтверждение того, что никакой диалог им не нужен», — написал депутат в своем Telegram-канале.

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Он подчеркнул, что Украина с подачи США говорит ультиматумами не только с Россией, но и со всеми своими европейскими союзниками, а также диктует, что и как делать ПА ОБСЕ. По словам Слуцкого, ассамблеи стоит задуматься над тем, насколько разрушительным стало участие в антироссийских планах США и какой трагедией для Европы становится поддержка киевского режима.

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Как написали украинские СМИ, к протесту киевской делегации присоединились представители Литвы и Эстонии. Постоянный комитет ПА ОБСЕ накануне не принял решения о прекращении членства России.