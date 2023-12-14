Мир 14 декабря 2023, 17:08 Планы ЦРУ по созданию виртуального государства в противовес России раскрыли в СВР Нарышкин: ЦРУ запланировало создать виртуальную «Российскую республику» РИА «Новости»

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Центральное разведывательное управление собирается создать за пределами России виртуальное государство. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, сообщило РИА «Новости».

«Абсурд ситуации дошел до того, что ЦРУ прорабатывает проект создания за пределами Российской Федерации виртуального и якобы легитимного государства», — отметил он.

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По словам Нарышкина, структуру хотят использовать в качестве противовеса России. ЦРУ запланировало учредить в виртуальном государстве временную администрацию, которая будет контролироваться западными спецслужбами.

Ранее глава СВР предупредил, что Запад перед выборами в 2024 году хочет организовать в России сеть подпольных антиправительственных ячеек. США и страны Европы разрабатывают план по консолидации российской оппозиции за рубежом, которой можно будет управлять извне «по лекалам Госдепа и ЦРУ».