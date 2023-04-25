Мир 25 апреля 2023, 04:05 Планы США устроить «холодный душ» для России в ООН провалились Постпред Белоруссии Рыбаков: у США не получилось устроить «холодный душ» делегации РФ РИА «Новости»

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США не смогли организовать для российской делегации в ООН «холодный душ». Об этом РИА «Новости» заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

«С точки зрения „холодного душа“ — это просто пожелания и намерения, которые не реализованы», — сказал он.

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Подводя итоги заседания Совбеза ООН, посвященного эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН, Рыбаков отметил, что уровень участия делегаций не позволяет говорить ни о каком «холодном душе». По его мнению, это указывает на провал намерений Соединенных Штатов.

Ранее на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ООН и требования ее устава представляют серьезную угрозу для глобальных амбиций США. По его словам, после распада Организации Варшавского договора появилась надежда на реализацию курса на многосторонность в Евроатлантике.

Генсек ООН Антониу Гутерриш передал Лаврову письмо для президента России Владимира Путина, в котором содержатся предложения по продлению зерновой сделки.