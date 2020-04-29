Планы США спонсировать фильмы о «тирании СССР» назвали методом информационной войны

США не первый год занимаются переписыванием истории о Второй мировой войне. В их картину мира не укладывается, что СССР, а сегодня его правопреемница Россия, носит статус страны-победителя над главным агрессором XX века. Об этом «360» заявила политолог Наталия Елисеева.

«Сейчас идет одна стройная линия по дискредитации исторической памяти. Именно памяти, которая касается Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом», — заявила она.

При этом Наталия Елисеева отметила, что действовать напрямую Вашингтон не желает, чтобы не получить прямого обвинения в фальсификации истории. Действует он через страны Европы. До этого был снос памятник маршалу Коневу в Праге, заявления властей Польши и так далее.

«Сюда же относится и Прибалтика со своим отношением к Великой Отечественной войне вплоть до того, что сейчас они там всякие марши проводят. Украина с абсолютно абсурдными заявлениями. Это технологии ведения информационной войны», — уточнила политолог.

По мнению Наталии Елисеевой, победа СССР во Второй мировой войне стала для США таким бельмом на глазу. Избавиться от него они не могут, потому что историческая память сильна в России, но пытаются сделать все, чтобы про нее забыли освобожденные страны.

По 25 тысяч долларов готовы выделить США через свое посольство в Будапеште на проекты о событиях Второй мировой войны и последующего периода, которые пережила Венгрия. В частности, речь идет об актах жестокости во время боевых действий и «во время тирании СССР».