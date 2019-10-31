Планы США «сдержать» Россию и Китай оценили в Совфеде

Морозов отметил, что программы «сдерживания» США осуществляют уже давно. Однако они не сказались на России так негативно, как рассчитывал Запад.

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«Вот поэтому различные концепции „сдерживания“ России и появившегося серьёзного глобального игрока — Китая — приобретают другое измерение. Поэтому кроме экономического „сдерживания“ появляются такие идеи создания новых агрессивных военных очагов. Но я думаю, что это просто провокационные публикации… Но мы всё чаще и чаще слышим о превентивных ударах по российским ядерным силам», — пояснил Морозов.

Он заявил, что подобные сообщения нацелены на проверку общественного мнения в мировой прессе.

Напомним, издание Foreign Polici рассказало ранее о стратегиях «сдерживания» России и Китая, которые разработало правительство США. Первая стратегия включает нападение на Крым, а вторая — на Дальний Восток.