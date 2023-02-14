Мир 14 февраля 2023, 03:11 Планы США по борьбе с Россией назвали чрезвычайно опасными Экс-советник Пентагона Макгрегор: США встали на опасный путь борьбы с Россией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Белый дом решил вести борьбу с Россией для уничтожения страны с потенциальным ее расчленением. С таким заявлением выступил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor.

«За планами Вашингтона стоят большие деньги, потому что в России полно ресурсов на триллионы долларов: минералы, нефть, газ, драгоценные металлы, сельское хозяйство», — сказал он.

Реклама

Макгрегор напомнил, что в 90-е годы Запад пытался украсть у России все возможное. Однако эти планы провалились благодаря политике президента Владимира Путина, который вернул своей стране стабильность и достоинство. По словам военного, политическая элита США считает, что Россия слаба.

Реклама

«И вот теперь мы стоим на чрезвычайно опасном пути борьбы и конфронтации с Российским государством», — подытожил Макгрегор.

Ранее экс-советник Пентагона заявил, что российская армия уничтожит 30 тысяч иностранных наемников, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины в зоне специальной операции. По его словам, масштабная «чистка» произойдет в ближайшем будущем.