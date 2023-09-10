10 сентября 2023, 08:12
Планы Шольца «отвесить пощечину» России потерпели неудачу на саммите G20
Zeit: декларация саммита G20 нарушила планы Шольца «отвесить пощечину» России
Канцлер Германии Олаф Шольц намеревался «отвесить пощечину» России, но содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели нарушило эти планы. К такому выводу пришла немецкая газета Zeit.
Автор материала обратил внимание, что год назад на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии приняли декларацию с осуждением спецоперации России. При этом в Генассамблее ООН от голосования по этому вопросу ранее воздержались Китай, Индия и ЮАР.
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Запад принятие декларации на саммите G20 интерпретировал как изоляцию России. Ходили разговоры и о «звучной пощечине», указала Zeit. Шольц утверждал о «важном прояснении» в решающий момент конфликта.
Но теперь канцлер ФРГ вынужден признать то, что уже невозможно скрывать, подчеркнуло издание. В итоговой декларации саммита G20 этого года нет осуждения. Не было упоминания и о «пощечине».
Таким образом, через года после саммита на Бали следует признать, что не было тогда никаких решающих моментов, так же речь не шла ни о каких «прояснениях».
Германия
G20
Россия
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