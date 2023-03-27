27 марта 2023, 02:12
Планы России по размещению ядерного оружия в Белоруссии вызвали недовольство во Франции
МИД Франции раскритиковал планы России по размещению в Белоруссии ядерного оружия
Министерство иностранных дел Франции выпустило заявление с критикой решения России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Ведомство также настойчиво порекомендовало отменить это «дестабилизирующее соглашение».
«Франция осуждает сделанное президентом России объявление о достигнутом соглашении между Россией и Беларусью о размещении там ядерного оружия», —отметили в министерстве.
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Ранее украинские власти потребовали немедленно созвать внеочередное заседание Собеза ООН по этому вопросу. В МИД Украины заявили, что ждут эффективного ответа на действия Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции.
Выступая в эфире французского телеканала, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил Запад усилить санкции против России после слов российского лидера Владимира Путина, а также нарастить поставки вооружения на нужды ВСУ. Он заявил, что украинские власти ждут от Франции «лидирующей роли» в этих шагах.
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Белоруссия
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