Мир 19 июня 2023, 15:37 Планы по увеличению товарооборота с Китаем озвучили в Минэкономразвития

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Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев сообщил, что у министерства есть планы по увеличению товарооборота с Китаем до 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил RT.

По его словам, к этой цифре Россия может прийти к 2030 году.

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«Новая цель, которую мы считаем достижимой в обозримом будущем, — это порядка 300 миллиардов долларов. Пока что идет дискуссия о том, когда будет реально добиться этой отметки именно по товарообороту», — добавил Ильичев.