19 июня 2023, 15:37
Планы по увеличению товарооборота с Китаем озвучили в Минэкономразвития
Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев сообщил, что у министерства есть планы по увеличению товарооборота с Китаем до 300 миллиардов рублей. Об этом сообщил RT.
По его словам, к этой цифре Россия может прийти к 2030 году.
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«Новая цель, которую мы считаем достижимой в обозримом будущем, — это порядка 300 миллиардов долларов. Пока что идет дискуссия о том, когда будет реально добиться этой отметки именно по товарообороту», — добавил Ильичев.
Китай
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