Мир 05 августа 2023, 22:14 Планы по ликвидации Зеленского раскрыли в США Экс-агент ЦРУ Джонсон: США планируют устранить Зеленского и обвинить в этом Россию Официальный сайт Президента Украины

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Соединенные Штаты планируют ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, а ответственной за его гибель выставить Россию. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Запад хочет устранить Зеленского тем или иным способом, поэтому пытается обвинить в этом Россию, чтобы не брать на себя ответственность за его убийство», — сказал он.

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По мнению бывшего агента Центрального разведывательного управления, украинскому президенту осталось недолго управлять страной.

Ранее экс-советник Кучмы Леонид Соскин заявил, что Зеленский может остаться без поддержки стран Запада из-за своих постоянных истерик. По его мнению украинский лидер находится на грани психического срыва.

В планах Запада заставить президента Украины пойти на уступки и отказаться от всех требований к России, заявил ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер