Мир 01 января 2024, 23:28 Планы НАТО по Крыму провалились, обернувшись катастрофой для ВСУ MWM: планы НАТО по захвату Крыма обернулись огромными потерями для ВСУ РИА «Новости»

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Надежды и планы Североатлантического альянса на то, что Вооруженные силы Украины смогут захватить Крым, провалились. Контрнаступление ВСУ обернулось огромными потерями среди украинских призывников, а также поставленной Украине технике, написал Military Watch Magazine.

«Запад возлагал большие надежды, что массовые наступления заставят Россию уступить значительные территории, что потенциально позволит украинским войскам вернуть стратегически важный Крымский полуостров», — уточнили в материале.

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Также журналисты отметили, что на Западе предупреждали украинское руководство о вероятном снижении материальной поддержки, особенно со стороны США, если контрнаступление ВСУ не приведет к нужным результатам.

При этом уже в первые дни появились видеозаписи с беспилотников, подтверждающие, что наиболее заметная западная техника, развернутая ВСУ, была уничтожена российскими войсками. Речь идет о немецких танках Leopard 2A6 и американских БМП Bradley. В последующие дни ситуация в этом плане не изменилась — стали появляться новые кадры с подбитой бронетехникой.

Ранее представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов прокомментировал новогоднее выступление президента Украины Владимира Зеленского к жителям Крыма, назвав его дешевым фарсом и попыткой сыграть на публику в весьма невыгодных для себя условиях.