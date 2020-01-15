Планы Минска на альтернативные источники импорта нефти вызвали сомнения у эксперта

«Думаю, вероятность того, что Россия и Белоруссия придут к каким-то договоренностям до конца января, достаточно большая. Но вопрос в том, что любая поставка из любых регионов мира все равно будет идти по тем же самым трубам. И я не думаю, что это будет дешевле, чем предлагает Россия», — объяснил Пикин.

Ранее «360» привел мнение экспертов о том, что Минск блефует и пытается снизить цену на российскую нефть.