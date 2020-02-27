Планы Киева забрать Крым оценили в Госдуме

Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба рассказал о плане возвращения Крыма за 12 шагов.

Депутат от Крыма Руслан Бальбек заявил, что пытаться вырвать территории у России — гиблое дело.

Экономист и политолог Евгений Сатановский в своем telegram-канале предположил, что с тем же успехом можно рассчитывать забрать Шотландию, когда она выскользнет из рук Великобритании, Каталонию — у Испании, Калифорнию, Аляску, Флориду и Луизиану у США, Корсику — у Франции, Венето и Сардинию — у Италии, Баварию — у Германии и Курдистан, когда к нему утратят интерес Иран, Ирак, Сирия и Турция.

«И будет это уже не просто Украина, а империя, над которой никогда не заходит солнце. Хай живе!» — с иронией написал Сатановский.