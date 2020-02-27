    27 февраля 2020, 19:29

    Планы Киева забрать Крым оценили в Госдуме

    Ирина Нагайникова

    Депутат Госдумы Руслан Бальбек и политолог Евгений Сатановский прокомментировали желание Украины забрать Крым, когда тот «выскользнет из ослабевших рук России». Об этом сообщил «Царьград».

    Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба рассказал о плане возвращения Крыма за 12 шагов.

    Депутат от Крыма Руслан Бальбек заявил, что пытаться вырвать территории у России — гиблое дело.

    Экономист и политолог Евгений Сатановский в своем telegram-канале предположил, что с тем же успехом можно рассчитывать забрать Шотландию, когда она выскользнет из рук Великобритании, Каталонию — у Испании, Калифорнию, Аляску, Флориду и Луизиану у США, Корсику — у Франции, Венето и Сардинию — у Италии, Баварию — у Германии и Курдистан, когда к нему утратят интерес Иран, Ирак, Сирия и Турция.

    «И будет это уже не просто Украина, а империя, над которой никогда не заходит солнце. Хай живе!» — с иронией написал Сатановский.