Мир 08 декабря 2023, 21:28 Планы Израиля по затоплению тоннелей в Газе осудили в России Полянский: Израиль совершит преступление, если затопит тоннели в секторе Газа Unsplash

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Уничтожение Израилем подземных тоннелей с помощью морской воды в секторе Газа будет военным преступлением. Об этом на заседании СБ ООН заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Цитату привело РИА «Новости».

Он отметил, что ЦАХАЛ уже подготовил систему труб и насосов, предназначенных для закачивания морской воды. Сейчас Армия Израиля обсуждает с США практическую возможность затопления.

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«Такой шаг, в случае его принятия, будет являться очевидным военным преступлением», — подчеркнул Полянский.

Подземную инфраструктуру палестинского движения ХАМАС в секторе Газа уничтожат с помощью морской воды. Армия обороны Израиля готова затопить тоннели вместе с боевиками. Окончательное решение еще не приняли из-за возможных обрушений,

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о планах Израиля ликвидировать подземную инфраструктуру палестинского движения ХАМАС в секторе Газа при помощи морской воды. Боевиков ХАМАС готовы затопить в тоннелях. Окончательное решение в Израиле пока не утвердили из-за возможных обрушений.