Мир 10 декабря 2022, 18:17 Планы экспансии НАТО на Кавказе раскрыли в Турции Evrensel: НАТО планирует расшириться за счет Кавказа и Балкан РИА «Новости»

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НАТО собирается расшириться за счет балканских государств и Закавказья. Планы Североатлантического альянса раскрыла турецкая газета Evrensel.

Обозреватель Юджель Оздемир отметил, что члены НАТО превратили Украину в зависимую страну. В Альянс стремятся вступить Финляндия и Швеция, но Турция не одобряет их членство.

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«Дальнейший процесс будет главным образом идти в ускоренном темпе в направлении взятия под контроль стран Европы и Кавказа, состоящих в тесном контакте с Россией», — выразил мнение колумнист.

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В качестве доказательств он привел материалы саммита НАТО и Евросоюза. В Бухарест на прошлой неделе пригласили представителей Молдовы, Грузии, Боснии и Герцеговины. Политический аналитик уверен, что эти страны Североатлантический альянс уже занес в список своих потенциальных членов.

«Расширение антироссийского фронта через Украину приоткрыло двери для ограничения ее (России — прим. ред.) зон влияния», — написал Оздемир.

Он обратил внимание, что ограничение зон влияния России и Китая в Европе приведет к новому витку эскалации в мире.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность превращения конфликта на Украине в столкновение между Россией и НАТО.