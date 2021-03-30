Планы Австрии закупить у России «Спутник V» оценили в МИД

Намерения австрийских властей купить у России вакцину «Спутник V» — это признак того, что миф об агрессивности нашей страны рушится в Европе. Об этом в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что сейчас творится в недрах евросоюзовской бюрократии, даже страшно себе представить. Рушится мифологема, которая выстраивалась годами, об агрессивной России и необходимости ее изоляции. Сотрудничество на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе — девиз российской политики в действии», — прокомментировала новость из Австрии Захарова.

Она добавила, что нужно «перестать слушать брюссельских идеологов, так как их философия неактуальна».

Во вторник, 30 марта, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что «в вопросе вакцин не должно быть геополитических шор». Он подчеркнул, что именно поэтому с февраля Вена находится в контакте с Москвой по вопросу «Спутника V» — препарата, который «поможет вернуться к нормальности и спасти много человеческих жизней и рабочих мест».

Накануне директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что Россия способна обеспечить вакциной от SARS-CoV-2 «Спутник V» весь мир. По его словам, препарат планируют поставлять еще в 50 государств.