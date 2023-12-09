Мир 09 декабря 2023, 20:33 Плану Украины по захвату Крыма назвали утопическими Представитель крымских татар Смирнов назвал планы Украины на полуостров утопией РИА «Новости»

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Объявленные министром обороны Украины Рустемом Умеровым «наработки» на 2024 год, которые заставят Россию уйти из Крыма, всего лишь утопия. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил представитель Крымской межнациональной миссии и крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов.

Он подчеркнул, что уже весь мир знает — полуостров вошел в состав России по итогам референдума. Пересматривать это решение никто не собирается.

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«С этим не желают смириться только киевские чиновники-утописты. Все их планы и наработки сплошная утопия», — заявил Смирнов.

Общественный деятель посоветовал украинским политикам и чиновникам задуматься о своем будущем, потому что после завершения спецоперации им придется нести ответственность за развязанное кровопролитие.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в своем выступлении на конференции в США анонсировал переход ВСУ в 2024 году к новым «наработкам», которые помогут выдавить российских военных с территории Крыма.

Планы украинского министра раскритиковал полковник СБУ в отставке Олег Стариков, который заявил, что, как только украинские военные войдут в Крым, они столкнутся с масштабным партизанским движением, противостоять которому не смогут.