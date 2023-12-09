09 декабря 2023, 20:33
Плану Украины по захвату Крыма назвали утопическими
Представитель крымских татар Смирнов назвал планы Украины на полуостров утопией
Объявленные министром обороны Украины Рустемом Умеровым «наработки» на 2024 год, которые заставят Россию уйти из Крыма, всего лишь утопия. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил представитель Крымской межнациональной миссии и крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов.
Он подчеркнул, что уже весь мир знает — полуостров вошел в состав России по итогам референдума. Пересматривать это решение никто не собирается.
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«С этим не желают смириться только киевские чиновники-утописты. Все их планы и наработки сплошная утопия», — заявил Смирнов.
Общественный деятель посоветовал украинским политикам и чиновникам задуматься о своем будущем, потому что после завершения спецоперации им придется нести ответственность за развязанное кровопролитие.
Министр обороны Украины Рустем Умеров в своем выступлении на конференции в США анонсировал переход ВСУ в 2024 году к новым «наработкам», которые помогут выдавить российских военных с территории Крыма.
Планы украинского министра раскритиковал полковник СБУ в отставке Олег Стариков, который заявил, что, как только украинские военные войдут в Крым, они столкнутся с масштабным партизанским движением, противостоять которому не смогут.
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