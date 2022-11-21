Мир 21 ноября 2022, 10:42 Плановые отключения электроэнергии пройдут во всех регионах Украины «Укрэнерго» сообщило о плановых отключениях электроэнергии по всей стране РИА «Новости»

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Плановые отключения электроэнергии пройдут во всех регионах Украины в понедельник, 21 ноября. Компания «Укрэнерго» предупредила потребителей, что свет может пропадать на четыре часа и больше.

«Двадцать первого ноября, с 00:00 до 24:00, во всех регионах Украины будут применены плановые отключения», — сказано в сообщении.

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В ведомстве отметили, что в выходные удалось снизить ограничение потребления электричества, несмотря на резкое снижение температуры воздуха.

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В субботу, 19 ноября, жители Одессы вышли на уличные протесты из-за отключения света. Причиной перебоев с подачей электричества стало попадание ракеты в объект городской инфраструктуры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации с энергоснабжением в Киеве и 17 регионах страны, среди них Одесская, Винницкая и Тернопольские области.

До этого власти Львова призвали жителей готовиться к длительному отключению электричества и отопления в домах. Населению рекомендовали запастись генераторами.

Электроэнергию в Киевской области начали экстренно отключать в начале ноября.