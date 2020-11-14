Плановую медпомощь в Северной Осетии приостановили из-за коронавируса

Уточняется, что это коснется всех учреждений, кроме онкологического, эндокринологического и психиатрического диспансеров.

«Данные меры вынужденные и направлены, прежде всего, на сохранение здоровья граждан», — написано в посте. В ведомстве уточнили, что все ресурсы будут брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией. После снижения количества тяжелых случаев COVID-19, все вернется в прежний режим.

По данным «Газеты.ru», коронавирус в России также повлияет на дату написания сочинения, которое дает допуск к Единому государственному экзамену. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев и добавил, что окончательное решение будет принято в ближайшие несколько дней.

Также он добавил, что во всех регионах сочинение будут писать в один и тот же день. Варианта с разными датами в ведомстве не рассматривают. Кроме того, Музаев выразил свое скептическое отношение к дистанционному формату этого мероприятия.