«Планово»: Новак прокомментировал свой уход с заседания комитета ОПЕК+

Глава Минэнерго Александр Новак ушел с заседания комитета ОПЕК+, не дождавшись его окончания. Сразу после этого начали падать котировки нефти. Сам министр заверил, что его уход был запланирован.

«Планово», — заявил Новак на вопрос о том, был ли заранее обговорен его уход с заседания. Цитату привел РБК. После этого министр подтвердил, что планирует вернуться на заседание ОПЕК+ 6 марта. Встреча пройдет в Вене, где участники соглашения обсудят ситуацию с последствиями коронавируса.

Новак покинул заседание, которое проходило 4 марта. В течение дня баррель Brent стоил 53 доллара, но после ухода российского министра значение опустилось до 51,28 доллара, пишет Bloomberg.

Страны ОПЕК+ решают судьбу соглашения о сокращении добычи нефти на фоне вспышки коронавируса. Заседание стран ОПЕК проходит 5 марта, а на следующий день планируется встреча всех стран ОПЕК+. Одной из стран, сделавшей свои рекомендации была Саудовская Аравия, но министр энергетики страны решил сохранить интригу и не стал раскрывать детали.