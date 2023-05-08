Мир 08 мая 2023, 21:13 Планирующие бомбы России напугали ВСУ The Telegraph: ВСУ изменят план контрнаступления из-за планирующих бомб России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Использование Воздушно-Космическими войсками России планирующих бомб заставят командование ВСУ пересмотреть свои планы на весеннее контрнаступление. Такое мнение в беседе с британской газетой The Telegraph высказали западные и украинские аналитики.

Среди опрошенных журналистами издания оказался официальный представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его оценке, планирующие бомбы российские военные начали использовать около месяца назад.

Реклама

Он подчеркнул, что не все находящиеся на балансе ВСУ системы способны противостоять новым типам российских снарядов.

«C-300 мы иногда можем перехватить, но эти бомбы — проблема», — заявил Игнат.

Представитель воздушных сил ВСУ подчеркнул, что в решении этого вопросам могли помочь американские истребители F-16. Но власти США отказались их передать.

Планирующие бомбы представляют собой авиационные боеприпасы с крыльями и навигационными системами. Благодаря таким нововведениям они точно попадают в поставленные цели, что делает их недоступными для систем противовоздушной обороны. При этом в производстве эти снаряды недорогие, поэтому они могут поразить достаточно большое количество целей.