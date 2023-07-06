Мир 06 июля 2023, 18:29 Планирующие авиабомбы ВКС России поставили в тупик ВСУ The Drive: ВСУ не поняли устройство авиабомб ВКС России, взломавших их оборону РИА «Новости»

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Украинские военные не могут разобраться в устройстве российских планирующих авиабомб, прорывающих оборонительные укрепления ВСУ. Об этом написал американский портал The War Zone.

«Украинские официальные лица предполагают, что речь идет о каком-то виде GPS-наведения, но пока очень мало конкретных подробностей о том, как это работает», — указали в статье.

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По мнению авторов материала, для Вооруженных сил Украины такие российские бомбы стали головной болью. На это повлияла их высокая результативность. Снаряды помогают истребителям ВКС РФ работать по целям с безопасного расстояния, не входя в зону действия противовоздушной обороны противника.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы могут подавлять РСЗО HIMARS и боеприпасы с GPS-наведением. По его словам, киевский режим заключил контракты на техническое обслуживание с оборонными компаниями Великобритании, Франции и Германии.