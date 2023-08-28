Мир 28 августа 2023, 16:38 Планировавшую теракты группу радикалов нейтрализовали в Казахстане ТАСС: планировавших теракты радикалов нейтрализовали в Казахстане РИА «Новости»

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В Казахстане нейтрализовали радикальную группу, которая планировала теракты. Об этом заявил председатель Комитета национальной безопасности страны Ермек Сагимбаев в ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщил ТАСС.

«Касым-Жомарту Токаеву было доложено о нейтрализации радикальной группы, члены которой планировали совершить теракты на территории Казахстана», — указало агентство.

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Сагимбаев также рассказал Токареву об итогах работы Комитета национальной безопасности Казахстана с начала третьего квартала 2023 года, а также о планах на будущее. По его данным, в республике начали семь досудебных расследований по террористическим преступлениям и осудили трех экстремистов.

На минувшей неделе сотрудники ФСБ и Росгвардии пресекли работу ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Крыму. Как сообщили «Известия», шесть членов группировки занимались пропагандой и вербовкой местных мусульман.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — запрещенная в России международная террористическая организация.