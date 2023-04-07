Мир 07 апреля 2023, 09:47 Планировавшую стрельбу женщину-трансгендера арестовали в США Gazette: полиция Колорадо арестовала женщину-трансгендера, планировавшую бойню в школе Публичное достояние

Читать 360tv в

Полиция штата Колорадо в США арестовала женщину-трансгендера, которая собиралась устроить стрельбу в одной из школ. Об этом сообщило местное издание Gazette.

Управление шерифа округа Элберт арестовало 19-летнего Уильяма Уитворта, считающего себя женщиной по имени Лили. Его заподозрили в планировании массового убийства и других преступлений. Стражей порядка вызвала сестра подозреваемого.

Реклама

Дома у Уитворта обнаружили инструкции по созданию самодельных взрывных веществ, огнестрельного оружия при помощи 3D-принтера. Также следователи нашли план школы в Корадо-Спрингс, нарисованный от руки. Известно, что трансгендер учился там раньше.

Уитворт заявил, что у него нет конкретной причины для совершения преступлений. Бойня произошла в конце марта в школе Нэшвилла, ее устроила женщина-трансгендер Одри Хейл. В результате ее действий погибли шесть человек. Саму Хейл ликвидировали в результате перестрелки.