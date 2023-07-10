Важное 10 июля 2023, 11:43 Планировавшего теракт в Азербайджане афганца задержали Служба госбезопасности Азербайджана задержала планировавшего теракт афганца РИА «Новости»

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Силовики задержали в Азербайджане гражданина Афганистана, который планировал совершить теракт. Об этом сообщила Служба государственной безопасности (СГБ), написало агентство «Sputink Азербайджан».

Речь идет об Фавзане Мусе Хане 1990 года рождения. По предварительным данным, он вошел в сговор с другими людьми, которые хотели устроить теракт.

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Мужчина приехал в Азербайджан и собирался устроить преступление в иностранном посольстве в Баку. Он искал сообщников, которые помогли бы ему. Афганец пытался купить взрывчатые вещества и огнестрельное орудие.

Хана отправили под стражу, в его отношении завели уголовное дело о подготовке преступления и публичных призывах к терроризму. Сотрудники СГБ проводят международно-правовые и следственно-оперативные мероприятия. Они выясняют, кто еще причастен к попытке организовать теракт.