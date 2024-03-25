Мир 25 марта 2024, 11:16 Планировавшего теракт мужчину задержали в Азербайджане Спецслужбы Азербайджана задержали мужчину, который планировал теракт в стране РИА «Новости»

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В Азербайджане задержали мужчину, который планировал теракт в стране. Об этом сообщили в службе госбезопасности республики.

«Гражданин Азербайджана Аскеров Бахруз, проживающий в Мурманске, вступив в сговор с другими лицами, планировал совершить теракт на территории Азербайджана», — указали в ведомстве.

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Подозреваемый выходил на связь с людьми, проживающими в разных регионах Азербайджана. Он давал им поручения по организации покушения на жизнь главы администрации города Ленкорань.

Также подозреваемый призывал их совершить покушение на иностранца, преподающего английский язык в некоторых районах республики.

ФСБ России сообщила, что перед президентскими выборами силовики предотвратили теракт в Барнауле. Там задержали троих молодых людей, которые с помощью коктейлей Молотова собирались атаковать избирательный штаб.