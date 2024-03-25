25 марта 2024, 11:16
Планировавшего теракт мужчину задержали в Азербайджане
Спецслужбы Азербайджана задержали мужчину, который планировал теракт в стране
В Азербайджане задержали мужчину, который планировал теракт в стране. Об этом сообщили в службе госбезопасности республики.
«Гражданин Азербайджана Аскеров Бахруз, проживающий в Мурманске, вступив в сговор с другими лицами, планировал совершить теракт на территории Азербайджана», — указали в ведомстве.
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Подозреваемый выходил на связь с людьми, проживающими в разных регионах Азербайджана. Он давал им поручения по организации покушения на жизнь главы администрации города Ленкорань.
Также подозреваемый призывал их совершить покушение на иностранца, преподающего английский язык в некоторых районах республики.
ФСБ России сообщила, что перед президентскими выборами силовики предотвратили теракт в Барнауле. Там задержали троих молодых людей, которые с помощью коктейлей Молотова собирались атаковать избирательный штаб.
Мужчины
Азербайджан
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