Планету ждет вторая вспышка коронавируса. Когда она случится?

Коронавирус может повторно вернуться уже осенью. Этот тип вируса носит цикличный характер, у него высокий уровень распространения.

«То, что мы переживаем сейчас, больше чем просто извлеченные уроки. У нас будет то, чего не было раньше», — приводит РИА «Новости» слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Во время своего выступления на брифинге в Белом доме он заявил, что после эпидемии, которую сейчас переживает все человечество, власти стран и простые люди будут гораздо лучше подготовлены к вирусной атаке. Врачи обзаведутся новыми средствами по выявлению и отслеживанию коронавируса, а ученые к той поре уже создадут вакцину.

США сейчас является лидером по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в Соединенных Штатах инфекцию подхватили 164 тысячи человек. От пандемии сильнее всего пострадал штат Нью-Йорк. Медики зафиксировали здесь более 67 тысяч случаев заражения. Жертвами COVID-19 в Штатах стали более 1,3 тысячи человек. Всего в мире 810 тысяч инфицированных. Умерли почти 40 тысяч человек.