Сотрудников заставили съесть червей за невыполнение плана. Видео

У руководителей китайской компании свой метод мотивации сотрудников. За невыполнение плана по продажам их заставили съесть живых червей.

Как сообщает Dаilу Маil, один из сотрудников снял на видео наказание и выложил в Сеть. На ролике видно, как он держит салфетку, на которой шевелится червь. На следующем кадре кто-то из сотрудников свое наказание уже выполнил и запил водой.

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Согласно трудовому договору, за невыполнение плана сотрудникам также предлагалось проглотить живую рыбку, почистить офисный туалет, либо заплатить штраф в размере 500 юаней (около пяти тысяч рублей).

После появления видео в интернете, местные власти инициировали проверку.

Ранее руководство фитнес-центра в китайском городе Цзянмынь заставило 30 менеджеров бегать по улицам в одном нижнем белье. Их наказали из-за плохих показателей.