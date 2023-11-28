Мир 28 ноября 2023, 15:10 План по мобилизации в ВСУ в Сумах провалился Глава администрации Сум Артюх: план по мобилизации в ВСУ выполнили на 8% РИА «Новости»

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План по мобилизации в Вооруженные силы Украины в Сумах выполнили лишь на 8%. Такое заявление сделал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, сообщила интернет-газета «Страна».

«Сумы провалили план поставки мобилизационных ресурсов <…> Вы вдумайтесь — всего 8%», — пожаловался Артюх.

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Глава администрации подчеркнул, что предприятия и учреждения, имеющие мобилизационную задачу, не выполнили план. Он также добавил, что во многих общинах региона вообще нет учета военнообязанных.

Секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко также заявил, что после смены военкомата пошел провал мобилизации. Нехватка бойцов оказалась критичнее отсутствия боеприпасов.

Украинские власти собрались поменять политику призыва на военную службу. Нововведения нужны для убеждения призывников, что им поручат задачи в соответствии с их возможностями и навыками.