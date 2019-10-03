«Плана „Б“ по минским соглашениям не может быть» — Сергей Лавров
Текст интервью опубликован на официальном сайте МИД России.
Сергей Лавров подчеркнул, что запасного плана по выполнению достигнутых в Минске соглашений не может быть. Они являются базой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
Он напомнил, что «формула Штайнмайера» была предложена, когда экс-президент Украины Петр Порошенко отказался отказался предоставить Донбассу особый статус, потому что «не знает, кого они выберут». В ответ на этот контрпродуктивный и антиправовой подход был предложен компромисс.
«То есть закон будет принят и вступит в силу на временной основе в день выборов, когда закроются участки, а на постоянной основе — когда ОБСЕ подтвердит в своем окончательном докладе, что выборы были честными и справедливыми. Это уже компромисс и уступка», — пояснил Лавров.
Поэтому никаких отходов от базовых принципов минских соглашений не будет.
«Это все остается неизменным, без этого ничего не получится», — сообщил министр.
В ответ на вопрос, когда после подписания «формулы Штейнмейера» состоится встреча в «нормандском формате», Сергей Лавров ответил, что это решат президенты.