В интервью Первому каналу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по выполнению минских договоренностей не может быть никакого «плана „Б“». Сроки проведения «нормандского саммита» определят президенты.

Текст интервью опубликован на официальном сайте МИД России.

Сергей Лавров подчеркнул, что запасного плана по выполнению достигнутых в Минске соглашений не может быть. Они являются базой для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Он напомнил, что «формула Штайнмайера» была предложена, когда экс-президент Украины Петр Порошенко отказался отказался предоставить Донбассу особый статус, потому что «не знает, кого они выберут». В ответ на этот контрпродуктивный и антиправовой подход был предложен компромисс.

«То есть закон будет принят и вступит в силу на временной основе в день выборов, когда закроются участки, а на постоянной основе — когда ОБСЕ подтвердит в своем окончательном докладе, что выборы были честными и справедливыми. Это уже компромисс и уступка», — пояснил Лавров.

Поэтому никаких отходов от базовых принципов минских соглашений не будет.

«Это все остается неизменным, без этого ничего не получится», — сообщил министр.

В ответ на вопрос, когда после подписания «формулы Штейнмейера» состоится встреча в «нормандском формате», Сергей Лавров ответил, что это решат президенты.