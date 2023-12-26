Мир 26 декабря 2023, 00:18 План Зеленского призвать 500 тысяч солдат в ВСУ возмутил украинцев Соскин: украинцы больше не пойдут на передовую за Зеленского РИА «Новости»

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Украинцы больше не пойдут погибать за президента Владимира Зеленского, когда он объявит об очередной мобилизации. Такое мнение высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

«Власть — Зеленский, слуги народа — вся эта верхушка, нацелена на то, чтобы продолжать конфликт путем уничтожения сотен тысяч украинцев. Они решили набрать еще 500 тысяч пушечного мяса и бросить его на фронт», — заявил Соскин.

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В случае принятия такого решения украинцы, недовольные нынешней властью, не пойдут на передовую на верную гибель. У ВСУ заканчивается вооружение, а у Украины иссякают полученные от Запада средства, отметил экс-советник.

Хорватская газета ранее обвинила США в планомерном уничтожении Украины. Запад уже начал «сливать» Зеленского, который отказывается признать, что его подставляют. В военных поражениях украинцы обвинят не Запад, а самого президента.