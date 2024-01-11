Мир 11 января 2024, 11:21 План Зеленского по Крыму назвали оправданием гибели людей Экс-морпех Берлетик: Зеленский попытается оправдать мобилизацию планом по Крыму Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/globallookpress

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Президент Украины Владимир Зеленский использует идею по проведению операций против Крыма, чтобы оправдать провал с мобилизацией и гибель мужчин на фронте. Такое мнение выразил экс-морской пехотинец Вооруженных сил Соединенных Штатов Брайан Берлетик в материале для журнала New Eastern Outlook.

«[Операции против Крыма] делаются для того, чтобы Киев мог оправдать продолжение мобилизации и гибель многих украинских мужчин», — высказался он.

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Бывший морпех предположил, что удары по Крыму Зеленский также хочет использовать, чтобы завоевать расположение западных союзников-спонсоров. Так он сможет убедить их продолжать конфликт и передавать ВСУ очередные порции денег и оружия.

Изоляцию полуострова от России Берлетик назвал «недостижимой в обозримом будущем». ВСУ так и не удалось вывести из строя крымские порты, хотя попыток было немало, уточнил экс-морпех.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявила, что украинская армия может превратиться в «конвейер по утилизации». По ее словам, ВСУ требуются радикальные перемены.