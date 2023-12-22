Мир 22 декабря 2023, 09:08 План ВСУ по захвату Крыма назвали криком отчаяния Постпред Крыма Мурадов: план ВСУ по захвату полуострова — крик отчаяния РИА «Новости»

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Намерение Вооруженных сил Украины захватить Крым является криком отчаяния. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял об уверенности в том, что ВСУ смогут установить контроль над Крымом в следующем году. Он назвал это стратегической целью.

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«Причитания Умерова о захвате Крыма отражают истерические настроения киевской нацистской хунты, которой не удается выклянчить для собственного обогащения побольше денег у своих хозяев», — высказался Мурадов.

Он добавил, что планы по захвату Крыма — крик отчаяния человека, чьи надежды рухнули и подходит его час расплаты.

Также Умеров сообщал, что в следующем году власти страны привлекут к военной службе украинцев, уехавших за пределы страны. По его словам, речь идет о мужчинах от 25 до 60 лет, которые перебрались в Германию и другие государства.