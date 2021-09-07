Японцы придумали план возвращения Курил, который заставит Москву «занервничать»

Читателей японского портала Yahoo News отреагировали на новость о том, что на Курилах появится экономическая зона. Им также не понравилась информация о том, что Россия начнет военные учения в этом районе.

«Нам надо развернуть корабли „Иджис“ и построить военные порты в районе Немуро», — написал один из комментаторов.

С ним согласился другой пользователь.

«США уже давно требовали создать военные базы на Хоккайдо, но Япония отказывала», — написал он.

Некоторые читатели портала также отметили, что Япония должна игнорировать все предложения о выгодном сотрудничестве в области природных ресурсов, которые поступают от России.

«Это будет нервировать Москву», — подчеркнули комментаторы.

Читатели также отметили, что Россия не собирается сдавать территории — и это очевидно. Они подчеркнули, что с этим ничего нельзя сделать, кроме как выразить сожаления.

«Чтобы вернуть территории, есть только два пути — или война, или громадная компенсация» — добавил другой пользователь.

Об том, что на островах будет создан особый налоговый режим для российских бизнесменов и иностранных инвесторов, сообщил Владимир Путин. Он уточнил, что этот режим освободит их от налогов на 10 лет. При этом генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като заявил, что идеи России не совпадают с идеями Японии.