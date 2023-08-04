Мир 04 августа 2023, 20:54 План возможной военной интервенции в Нигер согласовали в ЭКОВАС Reuters: страны Западной Африки заявили о разработке плана вторжения в Нигер Скриншот видео

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Военное командование государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план возможной интервенции Нигера. С таким заявлением выступил комиссар ЭКОВАС по вопросам мира и безопасности Абдель-Фатау Мусах, сообщило агентство Reuters.

По словам Мусаха, мятежникам не будут раскрывать информацию о том, когда и где страны ЭКОВАС нанесут удар. Соответствующее решение оставили за главами государств объединения.

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Госпереворот произошел в Нигере в конце июля. Бойцы гвардии президента страны объявили об отстранении от власти Мохамеда Базума и закрытии границ.

Свергнутый президент Нигера обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить в стране конституционный порядок.

Позже глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил о планах американских властей добиться возвращения к власти законного правительства Нигера.