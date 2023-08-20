Мир 20 августа 2023, 19:11 План Украины о новом весеннем контрнаступлении посчитали шуткой Экс-агент ЦРУ Джонсон рассмеялся над планом о новом контрнаступлении Украины Ministry of Defense of Ukraine

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Решение украинских властей провести весной 2024 года новую попытку контрнаступления вызвало приступ смеха у бывшего агента ЦРУ Ларри Джонсона. В эфире YouTube-канала Dialogue Works он пояснил, что уже сейчас армия страны находится в плачевном состоянии и может показать только видимость атак.

Джонсон подчеркнул, что решение ВСУ перебросить на передовую самые подготовленные резервы уже привело к большому количеству жертв. Но пока США продолжат вливать деньги в Украину, видимость военных действий продолжится.

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«Пока Соединенные Штаты финансируют их, они могут сохранять хотя бы видимость действий, но способность украинцев наносить эффективные удары по российский войскам только снижается», — заявил он.

Экс-агент ЦРУ подчеркнул, что это признала даже западная пресса, где появились критические статьи о действиях украинских военных, чего раньше никогда не было.

До этого Джонсон отмечал, что зависимость Украины от денег США настолько велика, что при прекращении финансирования страна исчезнет за пару недель. Он особо обратил внимание на тот факт, что украинский лидер Владимир Зеленский продолжает жаловаться на нехватку снарядов и техники, но Западу уже нечего ему предложить, так как все арсеналы давно опустели.