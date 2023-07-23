Мир 23 июля 2023, 10:17 План США по уничтожению славянского народа раскрыли в Германии Немецкий политик Гердт заявил о плане США и Британии по самоуничтожению славянского народа РИА «Новости»

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Элиты США и Великобритании задумали использовать Украину в качестве плацдарма для самоуничтожения славянского народа. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт.

«Англосаксонская элита спровоцировала военный конфликт, использовав Украину в роли плацдарма для самоуничтожения славянского народа», — сказал он.

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По мнению Гердта, в случае смены власти в США конфликт на Украине завершится за один день.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор ранее заявил, что западные государства запланировали ослабить Российскую Федерацию, чтобы овладеть всеми ее богатыми природными ресурсами: нефтью, газом и полезными ископаемыми.

По его словам, западные элиты уже давно разрабатывали план по уничтожению национальной идентичности народов, намереваясь воплотить его в жизнь в России.