План силового захвата Донбасса озвучили на Украине

Украинские военные технически могут захватить Донбасс силой и взять регион под свой контроль. Об этом заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

«Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска», — сказал Арестович в эфире телеканала «Наш».

Он добавил, что при возникновении конфликта украинские военные окружат крупные города региона и отрежут пути снабжения. После этого армия страны возьмет восточную границу Донбасса под артиллерийский огонь.

Несмотря на такое заявление, военные эксперты уже не раз говорили о плачевном состоянии армии Украины. По словам генерал-майора запаса Владимира Богатырева, ВСУ находятся в критическом состоянии. Особенно это касается тем частей, которые располагаются в Донбассе. Богатырев подчеркнул, что у военных не хватает боеприпасов и продовольствия, написало РИА «Новости».

Ранее генерал ВСУ и бывший депутат Верховной Рады Вилен Мартиросян призвал не провоцировать Россию. Он заявил, что не стоит обманывать народ Украины, пытаясь продемонстрировать военную мощь.