12 мая 2023, 01:09
План реформы правоохранительных органов утвердили на Украине
Зеленский утвердил план реформы правоохранительных органов для евроинтеграции
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об утверждении плана реформы правоохранительных органов. Его действие рассчитано до 2027 года, заявил глава государства в видеообращении в Telegram-канале.
«Сегодня утвердил комплексный стратегический план реформирования нашей системы правопорядка — всех правоохранительных органов и прокуратуры», — сказал он.
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По словам Зеленского, эта реформа подтвердила готовность Киева реализовать евроинтеграционную цель. Украинский лидер также добавил, что «доверие к стране формируется на доверии к тем, кто действует от имени государства».
Ранее президент Украины сообщил о разработке новой концепции безопасности в стране. По его словам, новые реформы безопасности коснутся работы школ, экономики и инфраструктуры.
Ранее Владимир Зеленский подписал документ по увеличению расходов на оборону в сумме 14,5 миллиарда долларов. Из этих средств около 10 миллиардов долларов выделили для нужд Минобороны, еще 2,6 миллиарда — для МВД. Еще свыше 855 миллионов долларов передадут администрации госспецсвязи.
Владимир Зеленский
Европа
Украина
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