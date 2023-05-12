Мир 12 мая 2023, 01:09 План реформы правоохранительных органов утвердили на Украине Зеленский утвердил план реформы правоохранительных органов для евроинтеграции РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об утверждении плана реформы правоохранительных органов. Его действие рассчитано до 2027 года, заявил глава государства в видеообращении в Telegram-канале.

«Сегодня утвердил комплексный стратегический план реформирования нашей системы правопорядка — всех правоохранительных органов и прокуратуры», — сказал он.

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По словам Зеленского, эта реформа подтвердила готовность Киева реализовать евроинтеграционную цель. Украинский лидер также добавил, что «доверие к стране формируется на доверии к тем, кто действует от имени государства».

Ранее президент Украины сообщил о разработке новой концепции безопасности в стране. По его словам, новые реформы безопасности коснутся работы школ, экономики и инфраструктуры.

Ранее Владимир Зеленский подписал документ по увеличению расходов на оборону в сумме 14,5 миллиарда долларов. Из этих средств около 10 миллиардов долларов выделили для нужд Минобороны, еще 2,6 миллиарда — для МВД. Еще свыше 855 миллионов долларов передадут администрации госспецсвязи.